سفر ووصول 21 ألف راكب بمطار القاهرة عبر 210 رحلات اليوم

الاتحاد الدولي للنقل الجوي" الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات، في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.

تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار القاهرة الدولي طوال اليوم الأربعاء، انطلاق ووصول 210 رحلات جوية دولية وداخلية وتجارية، لنقل ما يقرب من 21 ألف راكب بمختلف الجنسيات عبر شركات الطيران الوطنية والعربية والإفريقية والأوروبية، حيث سيتم تقديم كل الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية بمرحلتى السفر والوصول.من جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، على كل الرحلات بمرحلتى السفر والوصول، فضلًا عن تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكل صالات السفر والوصول وقرية البضائع والمنشآت التابعة للمطار، وفقًا لتوصيات