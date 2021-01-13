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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تباطؤ وتيرة أسوأ موجة لتفشي كورونا في كوريا الجنوبية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:07 م
كورونا
كورونا
وكالات
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ظل عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية في نطاق 500 حالة لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء، ما يشير إلى أن الموجة الثالثة من الوباء ربما تتجه نحو تباطؤ ملحوظ بعد الذروة في أعقاب فرض القيود الأكثر صرامة لمدة شهر.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم تسجيل 562 حالة إصابة جديدة بكورونا، بما في ذلك 536 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات حتى الآن إلى 70212 حالة، وفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الحالات تجاوز اليوم 70 ألف حالة منذ تسجيل أول حالة مؤكدة في البلاد في 20 يناير 2020.

وارتفع عدد الحالات اليومية اليوم الأربعاء بشكل طفيف عن أمس الثلاثاء عندما تم تسجيل 537 حالة إصابة.

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