الرياح تغلق موانئ السويس

أعلنت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر عن غلق موانئ بورتوفيق والزيتيات والأدبية بسبب نشاط الرياح.وذكر بيان صادر عن الهيئة أن سرعة الرياح بلغت 20 عقدة، وتراوح ارتفاع الأمواج ما بين مترين وثلاثة أمتار، ما يشكل خطورة على العائمات البحرية وتعرضها للجنوح، أو للحوادث البحرية.ووجه اللواء أشرف عبدالنعيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد تحسبًا لأي أحداث طارئة، ومنع الوحدات البحرية الصغيرة من مغادرة الأرصفة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.