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اقتصاد

مزرعة رياح «كوتشوبيفسكايا» العملاقة تدخل سوق بيع الكهرباء في روسيا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:03 م
مزرعة رياح كوتشوبيفسكايا
مزرعة رياح كوتشوبيفسكايا
محمود مرعي
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أدخلت شركة "روساتوم" مزرعة الرياح "كوتشوبييفسكايا" التي تعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في روسيا سوق بيع الكهرباء.

وتقع مزرعة الرياح "كوتشوبييفسكايا" في منطقة ستافروبول جنوب روسيا وتتكون من 84 توربينة رياح تبلغ قدرتها الاجمالية 210 ميجاوات، ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، تصل نسبة توطين صناعة المعدات المستخدمة في المنشأة إلى 65%.

وقال ألكسندر كورتشاغين، المدير العام لشركة "نوفا ويند": "تمكنَا من تنفيذ مشروع إنشاء محطة الرياح "كوتشوبييفسكايا" في غضون عامين فقط بفضل خبراتنا الواسعة في مجال بناء محطات لطاقة الرياح وتشغيلها، ونجحنا في تحقيق خطتنا لإنتاج مكونات لتوربينات الرياح وتجميعها المتسلسل في روسيا، وفعالية سلسلتنا للتوريد التي تشارك فيها أيضا مختلف الشركات من مجموعة "روساتوم".

توتنشئ"روساتوم" 3 مزارع رياح في مواقع أخرى في منطقتي ستافروبول وروستوف. ومن المتوقع أن تبلغ القدرة الإجمالية لمحطات طاقة الرياح التي تخطط الشركة لبدء تشغيلها بحلول عام 2024 حوالي 1.2 جيجاوات.

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