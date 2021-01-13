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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رشدي زكريا: إقلاع أول رحلة منتظمة لقطر الإثنين المقبل

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:08 م
الطيار رشدي زكريا
الطيار رشدي زكريا
فاتن غلاب
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أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن أن الشركة ستبدأ في تشغيل أولى رحلاتها الجوية المنتظمة إلى قطر، يوم الإثنين القادم الموافق 18 يناير الجاري، بمعدل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة.

وقال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن مصر للطيران تخطط لتشغيل رحلة يومية من القاهرة إلي الدوحة خلال الفترة الأولى من تشغيل الرحلات المنتظم، على أن تزيد إلي رحلتين حسب حجم الحجوزات والطلب من المسافرين على هذه الوجهة.

وكشف "زكريا" عن أن الشركة الوطنية حصلت علي موافقة من سلطة الطيران المدني لتشغيل 4 رحلات أسبوعيًا من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى العاصمة القطرية الدوحة، ولكن لم يحدد حتى الآن موعد بدء تشغيل هذا الخط بين برج العرب والدوحة.

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