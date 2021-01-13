الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أوساعينوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، بذكرى استشهاد القديس أوساعينوس.وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس اوساغنيوس وقد كان جنديا في عهد الملك قسطنطين الكبير. وكان كثير الرحمة وحدث أن الملك قسطنطين لما رأي علامة الصليب لم يفهم معناها لأنه لم يكن قد آمن بعد. سال هذا الجندي فعرفه أنها علامة السيد المسيح. فطفق الملك يفكر في هذا الأمر وخصوصا في تلك الجملة التي كانت مكتوبة علي علامة الصليب وهي "بهذا تغلب" ولما كان الليل ظهر له السيد المسيح في حلم وأراه علامة الصليب وأمره أن يصنع أعلام جيشه علي مثالها. وفي الصباح فعل الملك ما أمر به الرب فانتصر علي أعدائه، ودخل رومية ظافرا. وأصبح من ذلك الحين مسيحيا. وأقام منار دين المسيح في المسكونة كلها.وأضاف: "وعاش أوساغنيوس الجندي حتي بلغ من العمر المئة والعشرين سنة ووصل إلى زمان يوليانوس الملك العاصي. وكان يوما ما مارا في أحد شوارع إنطاكية فوجد اثنين يتخاصمان. فأوقفاه ليحكم بينهما نظرا لشيخوخته الموقرة، فحكم لهما بما أرضاهما فسعي به بعض الأشرار لدي الملك يوليانوس بأنه جعل نفسه حاكما للمدينة، فاستحضره الملك وانتهره قائلا له: من الذي أقامك حاكما وقاضيا فأجابه اوساغنيوس بجرأة إنني لست حاكما ولا قاضيا ولكنك أنت تركت عبادة إله السماء الذي روحك في يديه وسجدت للأوثان النجسة ولم تقتف أثر الملوك الذين قبلك، لقد أقمت في الجندية مع الملك البار قسطنطين ستين سنة ومع أولاده من بعده فلم أر أشر منك".واختتم: "فحنق الملك عليه جدا وأمر بصلبه ووضع مشاعل في جنبيه ففعلوا به كل ذلك وهو صابر حبا في السيد المسيح، وأخيرا أمر الملك بقطع رأسه. ولما اقترب منه السياف طلب منه أن يمهله حتى يصلي، ولما انتهي من صلاته قطعوا رأسه المقدس ونال إكليل الشهادة".