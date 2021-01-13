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مصر

حقيقة امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات المشاركين فى «ما يغلاش عليك»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:11 م
وزارة المالية
وزارة المالية
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، بامتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة «ما يغلاش عليك».

وقال المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة «ما يغلاش عليك»، مُوضحةً أن الوزارة صرفت مستحقات التجار المشاركين في المبادرة، الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة، حيث تتم عمليات الصرف من خلال تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوك.

وبين أن الوزارة أشارت إلى الاستمرار في صرف مستحقات التجار المشاركين في هذه المبادرة، فور استيفاء المستندات المطلوبة، مُناشدةً التجار الذين شاركوا بالمبادرة، ولم يستوفوا جميع مستنداتهم المطلوبة، سرعة موافاتها لصرف كل مستحقاتهم.

وفي سياق متصل، تتضمن المستندات المطلوبة من التجار المشاركين في هذه المبادرة، رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.

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