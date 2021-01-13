أمين عام مجلس النواب يتقدم باستقالته لرئيس البرلمان الجديد

تقدم المستشار محمود فوزي باستقالته من منصب الأمين العام لمجلس النواب.وجاء نص الاستقالة كالآتي:السيد المستشار الدكتور حنفى على جبالىرئيس مجلس النواب الموقر.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،بادئ ذي بدء، أجد لزامًا عليّ أن أهنئكم بثقة نواب الشعب الذين حملوكم أمانة قيادة المؤسسة التشريعية العريقة، في هذه المرحلة الدقيقة من مراحل العمل الوطني، وهي مسئولية جسيمة أنتم أهل لها.وتعلمون سيادتك أنني عملت في مجلس النواب على مدار فصل تشريعي كامل في أكثر من موقع، كان آخرها منصب الأمين العام للمجلس.ولقد حاولت أثناء هذه الفترة- قدر استطاعتي- أن أقوم بواجبي في ظل ظروف عمل دقيقة، وفي سياق استثنائي، وتوقيتات زمنية ضاغطة، فأحسب انني لم أدخر جهدًا أو أبخل بفكرة، وكان هدفي دائمًا الصالح العام والمصلحة الوطنية، ووضع صورة أفضل لمؤسستنا العريقة في المكان الذي تستحق والذي يجب أن يكون.كما سعيت في حدود اختصاصاتي والوقت الذي أتيح لي للارتقاء بالأمانة العامة على الصعيدين: الإداري والفني، فاقتربت من الجميع أعضاءً وعاملين، وكانوا جميعًا بالنسبة لي إخوة أعزاء، ووجدت منهم كل دعم ومساندة.وأخيرًا.. أحسب أنني أديت الأمانة وسلمت المجلس إلى قيادته الجديدة بعد انتهاء جلساته الإجرائية الأولى بالشكل والمظهر والإجراءات التي كانت محل التقدير والاهتمام.وإيمانًا مني بأن لكل إدارة متطلباتها في ضوء أهدافها التي وضعتها لنفسها، فإنني أفسح لسيادتكم المجال لاختيار فريق عملكم الجديد متقدمًا باعتذاري عن عدم الاستمرار كأمين عام لمجلس النواب، متمنيًا لسيادتكم ولجميع أعضاء المجلس الموقرين التوفيق والسداد.