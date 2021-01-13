الغربية تستمر في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع

تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انتهاء هندسة ري طنطا من تأهيل ترعة البروجية بقرية محلة منوف بمركز طنطا بطول ٤.٦٥٠ كم باستخدام الخرسانة المسلحة وأسفلها الرمل المثبت.وأشار محافظ الغربية إلى أنه جاري تأهيل عدد ٦٢ ترعة بنطاق المحافظة بطول ٢٣٩.٩ كيلو متر بتكلفة قدرها ٨٧٢ مليونا و٣٥٠ ألف جنيه، وذلك ضمن خطة تأهيل الترع سواء بالخرسانة العادية أو الخرسانة المسلحة.كما أكد دكتور رحمي أن عملية التبطين تساهم في ترشيد المياه، وكذلك إضافة من ١.٥ م إلى ٢ متر كاتساع للطريق على جانبيها.