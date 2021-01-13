السجن 8 سنوات لـ 3 شرطيين بتهمة قتل سائق

قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم، برئاسة المستشار سامي بيومي، بمعاقبة 3 شرطيين بالسجن 8 سنوات، للتسبب فى قتل سائق "توك توك" بعد الاعتداء عليه بالضرب، وإصابته بنوبة قلبية.البداية فى أول عام 2019، حين ورد لقسم شرطة ثان الزقازيق بلاغا، من أسرة سائق توك توك تتهم كلا من "م. م. م"، أمين شرطة و"ال. ع. إ" و"ع.م. ع"، فردي شرطة بقوة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق بالتسبب في مقتل المجني عليه "ممدوح. إ. م" سائق توك توك، بأن قبضوا عليه وضربوه ضربا مبرحا بأماكن متفرقة من جسده، ما أدى لتدهور حالته النفسية والجسدية، وأصيب بنوبة قلبية، توفى على إثرها.وحدث ذلك على إثر ورود اتصال هاتفى، إلى الشرطي السري "المتهم الثاني" من قوة قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بقيام "محمود. ح" وبرفقته آخرين، بسرقة كيس بلاستيك بداخله ملابس من داخل محل ملابس، "وبسؤاله قال إنه قام بالاشتراك مع كل من "س. م. ا" و"ع. ك. م" بسرقة كيس الملابس من داخل المحل وأن المتهمين متواجدان، داخل دراجة نارية توك توك قيادة المجني عليه.وأفاد المجنى عليه، أنه ليس له علاقة بواقعة السرقة، وأن المتهمين استوقفاه لتوصيلهما، وقد تم التعدى عليه أثناء ضبط المتهمين، وتعدى عليه أفراد الشرطة إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة بين أيديهم، وتبين من تقارير الطب الشرعى تعرضه للضرب المبرح، وإصابته بنوبة قلبية.وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت قرارها المتقدم