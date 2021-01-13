سقوط «مزور» الدرجات العلمية والأختام الحكومية فى قبضة الأمن

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل يزور المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائه من راغبي الالتحاق بالجامعات.أكدت التحريات ممارسة أحد الأشخاص نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجامعات المصرية، بقصد استعمالها وترويجها على عملائه من الطلبة المصريين والأجانب من راغبى الالتحاق بالجامعات.وأوهمهم بالحصول على دراجات علمية عليا فى العديد من المجالات العلمية زاعمًا كونه أستاذ دكتور بإحدى الجامعات المصرية ليتمكن من الاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على استخراج تلك الشهادات لهم بطريقة صحيحة خلافًا للحقيقة، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه قام بتزوير كارنيهات بصفة منتحلة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف محل سكن المتهم.وأمكن ضبطه وعُثر على العديد من الأوراق والشهادات التى تستخدم فى نشاطه الآثم ومن بينها «مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة، عدد من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للعديد من الجامعات والأكاديميات المختلفة، مجموعة من الكروت الشخصية باسم المتهم، أكلاشيهات مُقلدة لشعار الجمهورية، شهادات بيان درجات منسوبة للجامعات المصرية، خطابات منسوبة للجامعات المصرية، طبنجة صوت، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، 4 هاتف محمول».وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وبفحص الجهاز فنيًا تبين أنه محمل عليه العديد من المستندات المعدة للتزوير، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى.تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.