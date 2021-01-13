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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ترشيح شيكو لبطولة مسلسل دنيا سمير غانم الرمضاني

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:55 ص
شيكو
شيكو
دعاء عبد المقصود
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رشحت شركة سينرجي بالتعاون مع روزناما الفنان شيكو للوقوف بطلا أمام النجمة دنيا سمير غانم في مسلسلها الرمضاني الجديد الذي لم يتم الاستقرار على اسم نهائى له حتى الآن.

وتستعد دنيا سمير غانم لتصوير المسلسل مطلع شهر فبراير المقبل عقب الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة به.

المسلسل انضم لبطولته مؤخرا كلا من محمد سلام وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وشيماء سيف ويقوم بإخراجه وليد الحلفاوي.

ومن المتوقع أن يتم تقديم المسلسل الجديد في بـ 3 قصص مختلفة، حيث تدور أحداث كل قصة من قصص المسلسل الجديد في 10 حلقات، ومن المقرر أن يكون هناك مؤلف لكل حكاية، وذلك على غرار مسلسل بدل الحدوتة 3 التي سبق وأن قدمته الفنانة دنيا سمير غانم.

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