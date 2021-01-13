مطالب بخطة لاستفادة السياحة الداخلية من مبادرة «شتي في مصر»

اقترح الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون وعضو مستثمري جنوب سيناء، أن تكون فكرة قطار الشباب الذي تنفذه وزارة الشباب مطبق في باقي الوزارات لموظفيها وفي قطاع البنوك والهيئات الحكومية المختلفة، وكذلك توفير رحلات من خلال الطيران والأتوبيسات السياحية إلى مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء ضمن مبادرة "شتي في مصر".وأوضح في تصريحات صحفية أن الفنادق والمنتجعات السياحية آمنة لأبعد الحدود وتطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ولديها موافقة واعتماد رسمي من وزارتي السياحة والصحة وتلتزم بالضوابط والإجراءات الموحدة ولا خوف من الإقامة بها والاستمتاع بقضاء أوقات جميلة فيها.وأكد أن القطاع السياحي في مصر يتمتع بإمكانيات ضخمة وهو معرض للانهيار ولابد من وقوف الدولة بجانبه من خلال توفير التمويل اللازم له من خلال المبادرات السياحية من قبل البنك المركزي وإلغاء بعض الالتزامات المفروضة على القطاع حاليا وإرجاء بعضها بدون فوائد مثل المياه والكهرباء والضرائب والغاز والتأمينات.