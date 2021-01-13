مكافحة المخدرات تستهدف تجار الكيف في المحافظات

شن ضباط مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط تجار المواد المخدرة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن.أسفرت عن ضبط «كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر البانجو، كمية من مخدر الأيس "شابو"، عدد من الأقراص المخدرة، فرد خرطوش، 2 طلقة لذات العيار، سلاح أبيض، 3 هاتف محمول، مبالغ مالية، بحوزة 3 متهمين في محافظة الدقهلية.وضبط 30 طربة من مخدر الحشيش، هاتفان محمول، مبلغ مالى بحوزة شخصين في محافظة الشرقية، وضبط 85 طربة من مخدر الحشيش، هاتفان محمول ومبالغ مالية، سلاح أبيض بحوزة شخصين بمحافظة المنوفية.وضبط كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر البانجو، هاتفان محمول، مبالغ مالية بحوزة شخصين بمديرية أمن الفيوم.ضبط كمية من مخدر الهيروين، هاتف محمول، مبلغ مالى بحوزة شخص بمديرية أمن المنيا، وضبط كمية من مخدر البانجو، سلاحين أبيضين، هاتفان محمول بحوزة شخصين، خلال استهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتى أمن الشرقية والإسماعيلية.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالوقائع، والعرض على النيابة للتحقيق.