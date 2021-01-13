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سياسي

«ملقتى الحوار» تشارك في اجتماعات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:53 ص
سعيد عبد الحافظ
سعيد عبد الحافظ
محمد الشريف
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شاركت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، في الجلسات التي تعقدها الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، في إطار الإعداد لإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان والتى تعقد عبر تطبيق زووم التزامًا بالتدابير الوقائية المتخذة في مواجهة "فيروس كورونا"، برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية.

واعتبر سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى ذلك النقاش الموسع خطوة للأمام من الدولة في اتجاه تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدنى، لافتا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، دليل على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن المصري.

وضمت قائمة المشاركين فى النقاش نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والنشطاء عبد المولى إسماعيل وإيهارب راضى وشادى أمين وإقبال السمالوطى وهانى هلال ومؤسسة كيميت للسلام، بالإضافة إلى عدد من ممثلى النقابات المهنية والعمالية والجمعيات والمنظمات الحقوقية والتنموية والنوعية ومراكز البحوث والاتحادات الإقليمية، بمختلف المحافظات.

واتفق المشاركون من المجتمع المدني على مقترحات محددة تتعلق بكيفية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى في سياق متابعة مراحل تنفيذ الاستراتيجية، مؤكدين على اهمية وجود مؤشرات للقياس وجدول زمني.

وطالب المشاركون بالمزيد من التطوير لأنشطة التدريب على حقوق الإنسان للعاملين في الحكومة، بما في ذلك على مستوى المحافظات، وكذا أهمية تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وأهمية المزيد من التفعيل للنصوص الدستورية والتشريعية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل حصولهم على ما يحتاجونه من خدمات.

وطالب ممثلو المجتمع المدني بسرعة نشر اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى حتى ينتظم عمل المؤسسات الأهلية في إطار منضبط وبسهولة ويسر، كما اقترحوا إطلاق حملات توعية على حقوق الإنسان في المراحل التعليمية المختلفة وبأسلوب مبسط، لإبراز الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، لا يجب النظر لأحدهما دون الآخر.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الاستراتيجية تجري خطة تشاور موسعة شملت لقاء مع المجلس القومي لحقوق الإنسان واجتماعًا مع الهيئة الاستشارية التي شكلتها اللجنة العليا وتضم 25 من الشخصيات العامة والخبراء المصريين في مجالات القانون والسياسة والاقتصاد للإسهام في عملية إعداد الاستراتيجية وكذلك حصر ودراسة الاستراتيجيات الوطنية وخطط العمل والبرامج والأنشطة المستقبلية من مختلف الوزارات والهيئات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

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