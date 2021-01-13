«مسافرون»: السياحة الداخلية الملاذ الوحيد لمساندة القطاع في ظل كورونا

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن السياحة الداخلية هي الملاذ الوحيد حاليا لقطاع السياحة في مصر في ظل أجواء كورونا وما تسبب فيه الفيروس من توقف شبه تام في حركة السياحة العالمية بشكل عام والمصرية بشكل خاص.ودعا عبد اللطيف إلى ضرورة أن تقوم الدولة بالتنشيط للسياحة الداخلية بهدف تنشيط السياحة ورفع نسب الإشغالات بالفنادق التي تعانى منذ مارس الماضي من توقف شبه تام، مشيرا إلى أنه في ظل تراجع معدلات الإشغالات الفندقية عن معدلاتها الطبيعية يجب التوسع في نشر ثقافة السياحة الداخلية والترويج لها بشكل كبير ويجب استثمار مبادرة "شتي في مصر" التي طرحتها وزارتي السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني من خلال التسويق لها بمختلف المصالح والجهات الحكومية، كذلك القطاع الخاص والبنوك لتنظيم رحلات سياحية للعاملين بهذه الجهات حتى يتم إحداث حركة نشطة في قطاع السياحة تساعده على الخروج بأقل الخسائر من أزمة كورونا ونحن الآن مقبلون على إجازات منتصف العام والمصريون لديهم رغبة في الخروج من أجواء كورونا والاستمتاع بمناظر جميلة وخلابة وقضاء أوقات ممتعة في المنتجعات السياحية من خلال الاستفادة من مبادرة شتي في مصر.ودعا عبداللطيف لضرورة توقيع بروتوكولات تعاون بين جمعيات المستثمرين في المناطق السياحية واتحاد الغرف السياحية مع وزارات السياحة والآثار والتعليم والشباب والرياضة والطيران المدني بهدف تسيير وتنظيم رحلات للشباب والمصريين بشكل عام للمدن السياحية بأسعار مخفضة من خلال برامج وعروض ترويجية يتم الاتفاق عليها.ونوه إلى أن البرامج السياحية المخفضة سيكون الهدف منها أيضا تعليمي وتثقيفي ونشر الوعي السياحي والتعريف بمعالم مصر حتى ننمي روح الانتماء للوطن ويعلم أي مصري كل شبر من أرضه وتاريخه الذي هو جزء منه.