«حدائق أكتوبر» تتزين استعدادا لكأس العالم لكرة اليد (صور)

استعدت مدينة تنمية حدائق أكتوبر لبطولة العالم لكرة اليد من خلال رفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية، وأبرزها مدخل الدكتور أحمد زويل وزيادة المسطحات الخضراء من داخل وخارج الصالة المغطاة مع رفع كفاءة جميع أعمال اللاند سكيب بالمنطقة وأعمدة الإناره بالإضافة لتزيينها وتزيين النخيل والأشجار بشبك مضئ مع تجهيز غرفة عمليات لمتابعة جميع الأعمال بالمدينة واستقبال الشكاوى والعمل على إزالتها فورا.وأكد المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أن الجهاز يعمل على مدار الساعة لاستقبال حدث عالمي وهي بطولة العالم لكرة اليد، وعمل جميع التجهيزات الأزمة من رفع الطرق والمداخل الرئيسية لتكون في أبهى صورها الجمالية، حيث أنها من مدن الجيل الرابع وتتميز بعدد من الأماكن التي تميزها عن غيرها من حيث وجود مدينة زويل والقرية الكونية والصالة المغطاة ومدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من الأماكن السياحية، لافتا إلى أن الجهاز يستعد حاليا لرفع حالة الطوارئ وتشكيل فرق الصيانة لمواجهة أي طارئ بما يليق بحجم الحدث العالمي وضرورة إخراج المدينة في أفضل صورة بالشكل اللائق ببطولة عالمية، وأن تكون البطولة فرصة لإظهار واجهة المدينة كنموذج مصغر لمصرنا الحديثه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.