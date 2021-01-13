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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

وزير الأوقاف: دورات تدريبية للأئمة بالتعاون مع جامعة عين شمس

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:44 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المؤتمر المنعقد لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

وقال وزير الأوقاف إن الأمر يهدف إلى التطوير، والتوسع في مجال التدريب والتثقيف والاستفادة من الخبرات المتنوعة، مضيفًا أن التدريب يتضمن ثلاث مهارات، وهي: اللغة العربية مع قسم اللغة العربية بكلية الآداب على أن تكون 16 ساعة تدريبية على النحو والإعجاز البياني، والإرشاد النفسي وأساسيات علم النفس والاجتماع مع أساتذة من الجامعة، وتدريب التواصل الإعلامي مع متخصصين من كلية الإعلام».

وطلب "جمعة" من رئيس جامعة عين شمس أن تتولى الجامعة 50٪ من تكاليف الدراسة والوزارة 50٪ وإذا حدث وتخلف ولم يلتزم يتحول الدارس إلى نفقته الخاصة، مؤكدًا أن الرقي بالإمام كما أنه سيتأثر سيؤثر، لافتًا إلى أن كسر الحواجز النفسية سيخلق أجواءً من التفاعل بين الأئمة وزملائهم من خريجي الجامعات مما يؤدي إلى اتساع الأقل الثقافي.

ويأتي البروتوكول ذلك لتعزيز التعاون بينهما في ذلك وفِي العديد من المجالات التي يعلن عنها عند توقيع البروتوكول، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف.

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