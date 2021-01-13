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الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«الشباب والرياضة» عن حفل عن افتتاح مونديال اليد: هنبهر العالم (فيديو)
الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:45 ص
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كشف الدكتور محمد فوزي متحدث وزارة الشباب والرياضة، أن استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد 2021 مستمرة حتى تلك اللحظة.
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