محمد حماقي يعيد اختيار أغاني ألبومه الجديد

بدأ النجم محمد حماقي خلال الأيام الماضية، فتح ألبومه الجديد مرة أخرة من أجل اختيار الأغاني النهائية للطرح في الألبوم الذي يعود به لجمهوره مجددا.ورأى حماقي أن الفرصة متاحة أمامه لتغيير عدد من الأغنيات بعد أن استقر من قبل على 15 أغنية ويعمل على تغيير أكثر من 5 أغاني حاليا.وقرر حماقي طرح ألبومه بشكل مبدئي في عيد الفطر القادم ومع مطلع الموسم الصيفي، حيث يتمنى عودة الحياة لطبيعتها وإقامة الحفلات.على صعيد آخر توقفت استعداداته حاليا لتقديم فيلمه الجديد وأرجئه للفترة القادمة، ويتفاوض حاليا لتقديم عروض غنائية لمسرحيات كايرو شو مع المخرج مجدي الهواري.