المشدد 3 سنوات لمسجل يتاجر في الحشيش بالسلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمسجل خطر بحيازة مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة السلام.أسندت النيابة العامة للمتهم "شحاتة.ا"، مسجل خطر، حيازة جوهر مخدر "الحشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا بقصد الاتجار بها.وكشف تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن 10 قطع لمادة درجت بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.وكان قسم شرطة السلام قد ألقى القبض على المتهم أثناء دورية أمنية، حيث تم الاشتباه به، وبالتقرب منه حاول الهرب وتمكنت قوات الأمن من ضبطه وبتفتيشه عثرت على جوهر الحشيش المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف التجارة والربح غير المشروع.