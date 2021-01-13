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مصر

شاكر: نتطلع تعزيز التعاون مع دول إفريقيا بما يعود بالنفع على قارتنا السمراء

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:40 ص
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
عمرو خان
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ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية عبر القارية والأقاليمية والطاقة والسياحة (STC-TTIIET)  كلمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس في الجلسة الختامية للدورة الأولى غير العادية للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي للنقل والبنية التحتية العابرة للقارة والأقاليم والطاقة والسياحة (STC)، والتي أصبحت أحد الفعاليات الأفريقية البارزة، باعتباره ملتقى قاري هام ومنصة واعدة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة فضلًا عن تحقيق تكامل أفريقيا والوصول إلي أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (sSDG) وأجندة 2063 للاتحاد الافريقي.

وأوضح أن الاجتماعات ركزت على عرض خطة العمل الثانية ذات الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA-PAP2) والمتضمن قائمة المشاريع ذات الأولوية واستراتيجيات التنفيذ والتمويل والشراكة.

وأوضح أن العلاقة بين تطوير البنية التحتية في أفريقيا، وتحقيق التكامل الاقتصادي القاري علاقة وثيقة، حيث تؤثر البنية التحتية القارية بشكل كبير على دفع عجلة التبادل التجاري الفعلي بين الدول الأفريقية على القطاعات، وما يرتبط بذلك من فوائد متمثلة في خلق مزيد من فرص العمل الإنتاجية، وجذب الاستثمارات سواء من خارج القارة أو فيما بينها، لذا فإنه يجب علي الحكومات الإفريقية أن تستمر في تقديم الدعم السياسي اللازم، بهدف مواجهة التحديات الفعلية التي تعوق الوصول لمعدلات التنمية المنشودة في أفريقيا.

وأكد أن التوصيات وبرامج العمل الصادرة عن الدورة هي نواة لخارطة التعاون المشترك بين الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة، وفي هذا السياق تقدم الوزير بالشكر للسادة الوزراء ورؤساء الوفود ممثلي الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الأفريقي والتجمعات والمنظمات الإفريقية وشركاء التنمية على جهودهم الكبيرة في الإعداد والتحضير لهذه الإجتماعات وكذا المشاركة الفعالة للخروج بتوصيات مثمرة للاستفادة بها في القطاعات المختلفة.

وتقدم بالشكر للدكتورة أماني أبو زيد – مفوضة البنية التحتية والطاقة بالإتحاد الأفريقي وكافة الزملاء معها على الجهد الوافر المبذول لتذليل العقبات من أجل تطوير البنية التحتية في الدول الأفريقية.

وأكد أن الجانب المصري يتطلع إلى تعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية بما يعود بالنفع على قارتنا السمراء، ونحن علي إستعداد تام لتبادل الخبرات والخبراء مع أشقائنا الأفارقة في كافة مجالات وقطاعات البنية التحتية وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم وأنه لا يمكن لأي دولة العمل بمفردها فى مواجهة التحديات الجديدة، لذلك فهناك حاجة ماسة لتكثيف التعاون بين الدول والمنظمات للإسراع من تنفيذ مشروعات وبرامج البنية التحتية الأفريقية ودعم جهود التنمية المستدامة والتكامل على المستوى القاري لما فيه صالح جميع الشعوب.
 

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