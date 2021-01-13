طبيب أطفال: 8 نصائح لحماية أبنائك من حساسية الجيوب الأنفية

1- تعريض الفراش والغطاء للشمس

2- غسل الوسادات بشكل منتظم:

3- تنظيف المنزل:

4- لا للحيوانات الأليفة:

5- الكمامة

6-عدم الخروج في أجواء الغبار:



في فصل الشتاء يكون هناك تقلبات كثيرة في الجو، بسبب التغيرات المناخية، ويحذر الأرصاد من تقلبات في الجو خلال الفترة القادمة خاصة عواصف ترابية، مما يؤدي إلى عدد من المشاكل خاصة لأصحاب الجيوب الأنفية، ويقدم الدكتور أسامة الدفراوي، أخصائي الأطفال وحديث الولادة، مجموعة من النصائح للأمهات للتعامل مع الأطفال التي تعاني من حساسية في الجيوب الأنفية خلال فترة فصل الشتاء.يجب خلال فصل الشتاء تعرض الغطاء والفراش إلى الشمس وذلك للقضاء علي أي مكروبات تعيش بها، خاصة أن الميكروبات تعيش في درجات حرارة منخفضة، والتي تتسب في هياج الجيوب الأنفية.ينصح بغسل الوسادات بشكل منتظم في درجة حرارة مرتفعة لقتل أي بكتريا علاقة بها، مع ضرورة تعرضها للشمس بشكل يومي لمدة 30 دقيقة وبالتالي التخفيف بشكل كبير من أعراض الحساسية.الحفاظ على المنزل بشكل عام نظيفًا يقلل من تركيز الغبار، ويخفف بالتالي من أعراض الحساسية.ينصح بعدم تربية الحيوانات الأليفة حيث أنها تسبب في زيادة الحساسية من غبار شعرها المتطاير.يجب عند الخروج من المنزل أن تجعلي طفلك يرتدي الكمامة، لحمايته من الأتربة التي تتسبب في زيادة الحساسية لدي طفلك.عدم إخراج الطفل في الأجواء التي تثار فيها الرياح الحاملة للغبار هو الحل الأمثل، بالإضافة لتوفير أجواء تنفس صحية في البيت.7- عدم التدخين:يفضل عدم التدخين خاصة في المنزل لعدم زيادة الحساسية.8- تهوية الغرفة:يجب توفير أجواء برودة غير جافة عبر مكيفات الهواء، وإعطاء الطفل أدوية الحساسية اللازمة له بشكل استباقي حين تعلمين أنه سيخرج في أجواء مغبرّة.