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رئيس التحرير التنفيذي
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طبيب أطفال: 8 نصائح لحماية أبنائك من حساسية الجيوب الأنفية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 12:44 م
حساسية الجيوب الأنفية
حساسية الجيوب الأنفية
هويدا سعيد
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في فصل الشتاء يكون هناك تقلبات كثيرة في الجو، بسبب التغيرات المناخية، ويحذر الأرصاد من تقلبات في الجو خلال الفترة القادمة خاصة عواصف ترابية، مما يؤدي إلى عدد من المشاكل خاصة لأصحاب الجيوب الأنفية، ويقدم الدكتور أسامة الدفراوي، أخصائي الأطفال وحديث الولادة، مجموعة من النصائح للأمهات للتعامل مع الأطفال التي تعاني من حساسية في الجيوب الأنفية خلال فترة فصل الشتاء.

1- تعريض الفراش والغطاء للشمس:

يجب خلال فصل الشتاء تعرض الغطاء والفراش إلى الشمس وذلك للقضاء علي أي مكروبات تعيش بها، خاصة أن الميكروبات تعيش في درجات حرارة منخفضة، والتي تتسب في هياج الجيوب الأنفية.

2- غسل الوسادات بشكل منتظم:

ينصح بغسل الوسادات بشكل منتظم في درجة حرارة مرتفعة لقتل أي بكتريا علاقة بها، مع ضرورة تعرضها للشمس بشكل يومي لمدة 30 دقيقة وبالتالي التخفيف بشكل كبير من أعراض الحساسية.

3- تنظيف المنزل:

الحفاظ على المنزل بشكل عام نظيفًا يقلل من تركيز الغبار، ويخفف بالتالي من أعراض الحساسية.

4- لا للحيوانات الأليفة:

ينصح بعدم تربية الحيوانات الأليفة حيث أنها تسبب في زيادة الحساسية من غبار شعرها المتطاير.

5- الكمامة:

يجب عند الخروج من المنزل أن تجعلي طفلك يرتدي الكمامة، لحمايته من الأتربة التي تتسبب في زيادة الحساسية لدي طفلك.

6-عدم الخروج في أجواء الغبار:

عدم إخراج الطفل في الأجواء التي تثار فيها الرياح الحاملة للغبار هو الحل الأمثل، بالإضافة لتوفير أجواء تنفس صحية في البيت.

7- عدم التدخين:

يفضل عدم التدخين خاصة في المنزل لعدم زيادة الحساسية.

8- تهوية الغرفة:

يجب توفير أجواء برودة غير جافة عبر مكيفات الهواء، وإعطاء الطفل أدوية الحساسية اللازمة له بشكل استباقي حين تعلمين أنه سيخرج في أجواء مغبرّة.



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