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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

أسيوط: تشغيل مشروعي صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:37 ص
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والمهندس ناجح عبدالرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لوضع خطة عاجلة وبحث الإجراءات التي تم اتخاذها لتذليل العقبات ونهو الملاحظات لتشغيل مشروعي صرف صحي منفلوط وديروط بعد تلافي جميع الملاحظات خلال بضعة أشهر. 

وأكد محافظ أسيوط، على التنسيق الكامل بين الهيئة القومية وشركة مياه الشرب ووضع خطة زمنية لنهو الملاحظات بالمشروعين، مطالبًا الشركات المنفذة بسرعة تلافي الملاحظات لتسليم المشروعين وتشغيلهما في أسرع وقت ممكن وتسليمهما إلى شركة مياه الشرب خلال بضعة أشهر حتى يتسنى عمل التجارب والتشغيل بعد تعطل استمر سنين طويلة، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة وخاصة مشروعي صرف صحي منفلوط وديروط، مع مراعاة جودة التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.   

واستعرض المهندس ناجح عبد الرحمن، مكونات مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز ديروط والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 625 مليون جنيه بطاقة استيعابية 52 ألف متر3يوم ويخدم مدينة ديروط وبعض القرى، والذي تم تنفيذه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وهو متعطل منذ ما يقرب من 23 عامًا، ويضم ا4 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، خط سيب نهائي على مصرف أبوجبل ومحطة معالجة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي بمدينة دشلوط.

كما استعرض مكونات مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز منفلوط بطاقة 38 ألف م3 ومحطة المعالجة بقرية العتمانية التي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم مدينة منفلوط وبعض القرى بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة، وبدأ العمل في إنشائه منذ أكثر من 20 عامًا ولم يتم تشغيله حتى الآن ويتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة، بالإضافة إلى شبكة انحدار بطول 45 كم بأقطار تبدأ من 175 إلى 1000 مم من مواسير فخار وخطوط طرد بطول إجمالي 26 كم أقطار من 500 إلى 800 مم زهر مرن.‪ ‬

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