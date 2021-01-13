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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 5 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:37 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنةـ محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "حوش عيسى - الدلنجات - بدر" عن إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 442 مترا بنطاق قرية أبوالشقاف بحوش عيسى عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض، وحالة بمساحة 225 متر بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، كما تم إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص على مساحة 140م٢ داخل الحيز العمراني بقرية الإيمان (ط) بنطاق وحدة عمر مكرم ببدر، وأعمال بناء مقابر مخالفة في المهد بدون ترخيص بقرية أبو بكر الصديق وتم مصادرة المعدات.

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