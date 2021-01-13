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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رانيا يوسف تسافر إلى لبنان لبدء «ملوك الجدعنة»

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:36 ص
رانيا يوسف
رانيا يوسف
دعاء عبد المقصود
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تستعد الفنانة رانيا يوسف للسفر الي لبنان مطلع الاسبوع المقبل، للالتحاق بفريق عمل مسلسل "عش الدبابير" والذي تم تغيير اسمه الي "ملوك الجدعنة" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكانت أسرة عمل المسلسل قد بدأت التصوير مطلع الأسبوع الجاري، وجمعت المشاهد الأولى بين بطلي العمل مصطفي شعبان وعمرو سعد.

و مسلسل "عش الدبابير" ينتمي الي الدراما الشعبية ويجمع مصطفى شعبان، وعمرو سعد لأول مرة فى الدراما، ويشارك فى بطولته كل من عمرو عبد الجليل، وياسمين رئيس، ودلال عبد العزيز وعدد كبير من الفنانين،و من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

على جانب آخر تحاول رانيا يوسف وضع خطة زمنية للتوفيق بين مواعيد التصوير المختلفة، حيث ترتبط بأكثر من عمل فني فتشارك في مسلسل "اللعبة 2" أمام نجمي الكوميديا هشام ماجد وشيكو، كما تشارك في بطولة مسلسل "وكل ما نفترق" أمام النجمة ريهام حجاج والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضا.

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