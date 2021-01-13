التحفظ على نصف مليون عبوة أعشاب طبية ضارة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على نصف مليون عبوة "أعشاب وتركيبات طبية" غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأثرها الضار، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل والأعشاب "بدون ترخيص"، لحيازة كمية من الأعشاب الطبية تشكل خطرًا على الصحة العامة.تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 513246 عبوة "أعشاب وتركيبات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأثرها الضار، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.