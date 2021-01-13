عن الحشيش والمخدرات.. اعترافات نجيب محفوظ وخيري شلبي وسعيد صالح

- حاتم ذو الفقار

- نجيب محفوظ



- خيري شلبي

ديلر الفنانين

كان لكبار الفنانين والنجوم حكايات مع المخدرات بأنواعها، واعترف بعضهم بتعاطيها لفترات كبيرة، وبعضهم دخل السجن، وبعضهم أقلع عنها لظروف مختلفة.اعترف الفنان سعيد صالح بأنه تعاطى الحشيش، لكنه لم يدمن الهيروين أو يتعاطاه طوال حياته وفي حواره مع جريدة الجمهورية عام 1991، قال إنه لم يضبط في وكر النسر بالسيدة زينب إنما ضبط في شارع مظهر أثناء ذهابه لصديقه أحمد توفيق وشهرته "النسر" لدعوته لحضور عيد ميلاد ابنته"هند".وفي التحقيقات التي أجريت معه قبل إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه وسددها في قسم السيدة زينب، أنكر «صالح» تهمة تعاطي المخدرات في شقة النسر وأكد أنه وصل لمصر قبلها منذ يومين قادمًا من بيروت التي سافر لها للاتفاق على عرض مسرحيته «حلو الكلام» وأنه عاد خصيصًا من بيروت لإقامة حفل عيد ميلاد ابنته ولحظة القبض عليه كان يقف في شارع مظهر بالسيدة لدعوة صديقه «النسر» لحضور الحفل، وتصادف مرور الفنان صبري عبد المنعم ووقفا سويًا وفوجئا برجال المباحث من قسم السيدة والرائد محمد منصور رئيس المباحث فأصيب بحالة هستيريا من هول الموقف.وأثناء سداد الكفالة حضر زكريا سليمان نقيب الممثلين وقتها، وسناء شافع عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية واحتضنا سعيد صالح الذي ظل يصرخ في وجه النقيب: انا اتبهدلت، النقابة لازم تتدخل وبسرعة لوقف المهازل التي تحدث في الوسط الفني، فرد عليه «سليمان»: تماسك يا سعيد، واحنا حنناقش كل حاجة».وجلس الفنان سعيد صالح وصبري عبد المنعم في مكتب الرائد إبراهيم فرج ليسددا الكفالة، وبدأ سعيد صالح حوارًا جانبيًا مع مرتضى منصور المحامي وقتها، الذي أقنع سعيد صالح ليتحدث مع «مندوب جريدة الجمهورية» فردد الفنان الراحل أمام الجميع: صحيح أنا أشرب الحشيش، ولكن عمري ما شربت هيروين ولا أعرفه، فرد عليه أحد رفاقه: لا تقل هذا الكلام يا سعيد.وعقب الانتهاء من سداد الكفالة، توجه جميع المتهمين بصحبة العقيد حسين نصر الدين، مفتش المباحث لعمل البصمات بمبنى مديرية أمن القاهرة وحدة التسجيل الجنائي وإنهاء الإجراءات وقابلهم اللواء فادي الحبشي، مدير مباحث القاهرة، وحاول سعيد صالح إثبات براءته واتهم الرائد محمد منصور بالاعتداء عليه بالضرب ومحاولة إثارة الرأي العام ضده بأنه اتصل بالصحف لالتقاط الصورة له.ووجهت النيابة وقتها، للفنان سعيد صالح وصبري عبد المنعم، تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والتواجد في مكان مهيأ لتعاطي المخدرات، وبعدما استند المحامي العام إلى ظهور دلائل قوية على ارتكاب سعيد صالح ورفاقه تهمة تعاطي المخدرات في «وكر النسر» وكانت عبارة عن أقوال الجيران وسكان الشارع، التي جزمت بتردد سعيد صالح ورفاقه على الوكر، فأمرت نيابة المخدرات بناء على ذلك بإعادة القبض على سعيد صالح ورفاقه بعد إخلاء سبيلهم بكفالات مالية. حسبما جاء في الوفد 1991.وصدر قرار من المستشار محمد عبد الله المحامي العام لنيابات المخدرات، بحبس سعيد صالح وجميع المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم سجن المحبوسين احتياطيًا بـ«طرة».وبعدها بيومين، تم الإفراج عن الفنانين سعيد صالح وصبري عبد المنعم و6 متهمين آخرين محبوسين احتياطيًا على ذمة قضية تعاطي وإحراز مخدرات، وأنهيت الإجراءات وتم تسليمهم نقودهم والاحراز التي صودرت منهم أثناء دخولهم السجن. وكان في استقبال سعيد صالح على باب السجن بعض أقاربه من غير العاملين بالفن، ولم تحضر زوجته أو ابنته"هند" إلى السجن، واحتشدت الجماهير من سكان منطقة طرة أمام السجن فور علمها بقرار الإفراج، والتفت الجماهير حول سعيد صالح وهنأته بالإفراج، لكن الفنان صبري عبد المنعم خرج حاملًا معه مرتبة اسفنج وبطانية."انزلقتُ في بحر الإدمان إلى أن أصبحت مدمنًا لتعاطي جميع أنواع المخدرات التخليقية بعد أن ندرت المخدرات الطبيعية وارتفع ثمنها، فأصبحت مدمنًا لشم الهيروين، ولكن الحقيقة أنني لم أكن أشمه في حياتي، ولكني كنت أحرقه أو أتعاطاه عن طريق الحرق".اعترف الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، في حواره لجريدة الأهرام 1994، بإدمانه جميع أنواع المخدرات، ووصفها بالمرض اللعين الذي لا يمكن استئصاله من الجسم، مطالبًا بتنفيذ حكم الإعدام في تجار المخدرات.بدأ الفنان حاتم ذو الفقار في مرحلة الصبا بتدخين السجائر ثم الحشيش، وتمادى في تعاطي الحشيش حتى بداية فترة الثمانينات، وكوّن شبكة علاقات متعددة مع تجار المخدرات بالباطنية، وحارة الروم وعين شمس والجيارة، وكان "كتكت" أشهر تجار الحشيش الذين تعامل معهم، فقد كان يخصص له ولبعض الفنانين الذين يتعاطون المخدرات جلسات خاصة في بعض الشقق، وأحيانًا في شقة "ذو الفقار" أو شقة أحد أصدقائه.بعد ندرة مخدر الحشيش في السوق، بدأ حاتم ذو الفقار في تعاطي الحبوب المخدرة، لكنه لم ينسجم معها، فقد كان يشعر بالنعاس فور تناولها، فاتجه لتعاطي "الكودايين فوسفات" الذي أحسسه بنشاط يشبه النشاط الذي يشعره به فور تعاطيه الحشيش، استمر في تعاطي "الكودايين" إلى أن عرف طريق "الدماغ الثالثة" وهو الهيروين، لكنه لم يكن يتعاطاه بل كان يحرقه، هو ما أثر على صحته وكلفه أموالًا كثيرة.انقطع حاتم ذو الفقار عن متعاطي الحشيش، وكوّن "شلة" جديدة لتعاطي الهيروين في شقته بالعباسية، إلى أن قُبض عليه بسبب تردده على "سعيد جعمص"، أحد تجار المخدرات، وأنفق ثلاثة ملايين جنيه على الهيروين في أقل من 12 سنة، فحاول الإقلاع عن تعاطي الهيروين، ولجأ إلى أهله في قريتهم بعيدًا عن القاهرة، لكن بعد ستة أشهر عاد للقاهرة والتقى بـ"الشلة" وعاد للمخدرات مرة أخرى، وبعدما تم ضبطه في 16 نوفمبر 1987 قضى سنة كاملة داخل السجن، وبعد خروجه 1988، عاد مرة أخرى للهيروين.عرف أديب نوبل نجيب محفوظ الحشيش عن طريق أحد أصدقائه ويدعى "الشماع"، كان يعمل في الغورية حسبما حكى في مذكراته المنشورة بعنوان "في حب نجيب محفوظ" للناقد الراحل رجاء النقاش.وقال أديب نوبل، أنه بعد أن توطدت علاقته بالكاتب الساخر محمد عفيفي، دعاه للانضمام لشلة "العوامة" لقضاء سهرات على النيل، وكانت لا تخلو من البيرة أو الحشيش.واعترف "محفوظ" بأنه كان يشرب الحشيش يوميًا، لكنه أقلع عنه خوفا من التفتيش الذي كان يلازم البيوت بعد انفجار سينما مترو.كان معروفًا عن الكاتب الراحل خيري شلبي، تعاطيه لمخدر الحشيش، وقال في إحدى اللقاءات معه: «جلسات الحشيش تشبه جلسات الذكر من حيث الانسجام والتوحد، وأنها تذيب الفوارق الطبقية والإنسانية بين البشر وكأنها توحد بينهم»."اسمي ياسين محمد سعيد، مواليد 1948، من أب مصري وأم أردنية، انفصلت أمي عن أبي عام 1964، وقرر أبي أن أعيش معه في حي الجمالية القريب من الباطنية، بعدما حصلت على الشهادة الابتدائية، فضلت الخروج من المدرسة لأن التعليم من وجهة نظري وسيلة للفقراء ليحصلوا على وظيفة، فأنا كنت ابنًا لرجل ثري، يعطيني أموالًا بلا حساب، فتعرفت على أبناء الأغنياء وتجار المخدرات في الباطنية".. هكذا عرّف "الكابتن قوطة" نفسه في حواره لجريدة الأحرار 1999.أدمن "قوطة" كل أنواع المخدرات من الهيروين والكوكايين للحشيش والأفيون مرورًا بجميع أنواع البرشام، فطرده والده من البيت، وتبرأ منه قائلا "اعتبروا ابني مات".اقترح صديق من أصدقاء "قوطة" أن يعمل مع أحد تجار الباطنية ضمن طاقم الحراسة مقابل أجر يومي 3 جنيهات، وكان مبلغًا كبيرًا وقتها، فترة الستينيات، ومن هنا بدأ رحلة دخوله عالم المخدرات.حكى "قوطة" أن تاجر المخدرات الكبير الذي عمل برفقته، كانت له علاقات بنجوم المجتمع والمشاهير، فقد كانت ابنته خطيبة أحد لاعبي كرة القدم المشاهير بنادي الزمالك، ورفض "قوطة" ذكر اسمه واكتفى بالإشارة إلى حرف من اسمه "غ. س".لم يكن لاعب كرة القدم المشهور يعرف أن والد خطيبته أحد كبار تجارة المخدرات، ولم يكن يعرف أيضًا أن تلك العلاقة بمثابة ممر آمن يصل منه والد خطيبته إلى أولاد الذوات في نادي الزمالك، لكن بعد علمه بهذه المكيدة فسخ الخطبة وترك كرة القدم وأعلن اعتزاله، لكن بعدما وصل والد خطيبته إلى مبتغاه واخترق شبكة العلاقات داخل نادي الزمالك، وصار وجهًا معروفًا مقربًا من الفنانين والمطربات وبعض المسئولين، وتوطدت علاقته بهم، وأصبح مأمنهم الوحيد في الحصول على المخدرات بكل أنواعها، وبأسعار منخفضة.يحكي "قوطة" أن معلمه تاجر المخدرات، كان يخصص للفنانين "قعدة" خاصة تليق بهم وبمكانتهم في المجتمع، وكان من زبائنه الفنانة اللبنانية "هويدا" التي كانت تتعاطى الهيروين، وكان الفنان سعيد صالح يأتي للباطنية ليحصل على الهيروين، كذلك الفنان حاتم ذوالفقار.ومن المشاهد الغريبة والمثيرة التي حكاها "قوطة"، أنه رأى أحد الفنانين المشاهير ومعه شريط فيديو لعيد ميلاد الراقصة سحر حمدي، وكان يحتوي مشاهد خليعة لكبار الفنانين، يقول "قوطة": "رأيناه والدهشة ترتسم على وجوهنا، لأن الكبار ظهروا بشكل خليع يصعب تصوره"، وطلب الفنان أن يحصل على "شمة" هيروين مقابل الشريط.