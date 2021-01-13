سقوط هارب من 9 أحكام قضائية في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط مسجل خطر هارب في 29 قضية يتاجر في المواد المخدرة، بمحافظة الجيزة.أكدت التحريات اتجار مسجل خطر في 29 قضية «قتل، سرقة بالإكراه، سرقات متنوعة»، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 9 أحكام قضائية صادرة ضده فى المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة الصف مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمحل إختبائه وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، كمية من مخدرى الحشيش والهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول.بمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازته السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.