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مصر

أبرزها 5 أطنان جبن.. ضبط 1172 قضية تموينية خلال 24 ساعة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:34 ص
قضية تموينية
قضية تموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1172 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 1،53 طن "مفروم ومقطعات لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط 5،06 طن "جبن رومى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة المدير المسئول عن معمل لإنتاج وتعبئة الألبان بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت الجهود من ضبط 20950 عبوة "مقرمشات" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة، وضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة البحيرة لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ 460492 جنيها.

كما تم ضبط 513246 عبوة "أعشاب وتركيبات طبية" غير مسجلة بوزارة الصحة وغير مسموح بتداولها لأثرها الضار، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لمستحضرات التجميل والأعشاب "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 20،000 قطعة "كمامة طبية" غير مطابقة للمواصفات القياسية، 120 عبوة كحول طبى بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الدقهلية، وضبط 9 أطنان "أعلاف حيوانية " بدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية بدون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة كفرالشيخ، وضبط 6 أطنان "أسمدة زراعية " بدون مستندات "مجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة الشرقية.

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