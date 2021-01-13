«الزراعة» تحصن 1.8 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور

واصلت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للطب الوقائي، تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور، والتي تهدف إلى السيطرة على المرض من خلال إجراءات التقصي الوبائي النشط الذي يتم في جميع محافظات الجمهورية وفي أسواق بيع الطيور.وقال تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والتي قام بها أطباء الطب الوقائـي بالهيئة والمحافظات أسفرت عـن تحصين 1.811.943 طائـر.وأضاف التقرير أن الهيئة ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائي تتولى من جانبها إصـدار شهادات الأمــان الحيوي للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي بعد معاينتها، وبلغ إجمالي المزارع التي تم معاينتها 1533 مزرعة خلال نفس الفترة.وأشار التقرير إلى أنه قد بلغ إجمالي تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التي تتبع المديريات البيطرية بالمحافظات 5300 تصريح لنقل 5.366.315 طائر بين المحافظات.