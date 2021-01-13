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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قافلة سكانية بـ«نجع عون» في البحيرة لتقديم خدمات طبية وأنشطة ثقافية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:33 ص
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل الشاملة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وأطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء أحمد مرزوق، اُولى قوافلها السكانية للعام الجديد بنجع الشيخ عون بقرية كوم أشو بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للسكان ومديريات الصحة والتموين والشباب والرياضة والطب البيطري والهيئة القومية لمحو الأمية وإدارة بناء وتنمية القرية.

وتضمنت القافلة تقديم مجموعة من الخدمات لأبناء النجع والقرى المحيطة به، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن كاهل المواطنين والوصول إليهم بالقرى، وكذلك المشاركة الايجابية فى البرنامج الرئاسي "حياة كريمة".

وشملت القافلة الخدمات الطبية حيث تم الكشف على 400 حالة بعدد من التخصصات من بينها "النساء، الأطفال، والباطني"، مع توفير صيدلية لصرف الأدوية لجميع المرضى، بجانب عقد ندوات توعية للمترددات على سيارة تنظيم الأسرة بمعرفة الطاقم الطبى بها.

كما شملت القافلة والتي تم خلالها مراعاة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وكذا تعقيم القرية على عدة مراحل من خلال قسم المتوطنة بالإدارة الصحية- وتوعية المواطنين بكيفية مواجهة الكوارث والإسعافات الأولية، وكذلك سُبل الوقاية من فيروس "كورونا المستجد"،وتم عقد امتحان فورى لمحو الأمية لعدد 80 دارس بالقرية بالتنسيق مع فرع هيئة محو الأمية، والتاكيد انه سيتم توفير فرص عمل مناسبة بالتنسيق مع القوى العاملة وشركات القطاع الخاص.

كما تم تنظيم عدة فقرات وأنشطة رياضية من خلال إدارة الشباب والرياضة، فضلًا عن تنظيم أنشطة ثقافية وفنية من خلال مكتبة مصر العامة فرع كفر الدوار، والتي قامت بتقديم عدد 50 عضوية مجانية لأطفال القرية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية وتثقيف في العديد من المجالات، من خلال مركز الإعلام بكفر الدوار، وإدارة الأوقاف، والمنطقة الأزهرية، والإدارة الزراعية.

وفي إطار توفير الخدمات والاحتياجات لأبناء القرية، تم توفير سيارة لبيع اسطوانات البوتاجاز بسعر المصنع بإشراف من إدارة التموين، وكذلك توفير سيارة لحوم بأسعار مخفضة.

كما شملت القافلة تقديم خدمات بيطرية، من خلال الكشف على أكثر من 400 رأس ماشية متنوعة، وعمل تجريع وصرف الأدوية "بالمجان"، مع توعية الأهالى بضرورة التطعيمات والتحصينات، وكذلك توفير طاقم من قسم الكهرباء بالوحدة لصيانة وتدعيم أعمدة الإنارة بنطاق القرية.

واختتمت القافلة بتوزيع عدد من مشروعات "البط والكتاكيت والأرانب" على مجموعة من الأسر، فضلًا عن توزيع بعض الهدايا على أبناء النجع "بدعم من المجتمع المدني"، فيما قامت إدارة التضامن الاجتماعي بتسليم فيزا تكافل وكرامة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وبدوره قام المجلس القومي للسكان، بتوعية أبناء النجع بالمشكلة السكانية وأبعادها والطرق المتبعة من الفرع للعمل على تحسين الخصائص السكانية لأبناء المحافظة، وكذلك جهود الدولة للقضاء على الأمية.

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