تفريغ 3260 طن رخام وتداول 27 سفينة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM، والتى ترفع علم توجو، ويبلغ طولها 98 مترا والغاطس 6 أمتار، وذلك لتفريغ 3260 طن رخام بالميناء.وأن إجمالي حركة السفن اليوم 27 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة.كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.