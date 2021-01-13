مصادر: المستشار محمد نصير أمينا عاما لمجلس النواب خلال ساعات

كشفت مصادر برلمانية داخل أروقة مجلس النواب عن اختيار أمين عام جديد للبرلمان خلال الساعات القادمة، خلفا للمستشار محمود فوزي.وقالت المصادر لـ«الدستور»، إن أبرز المرشحين لمنصب الأمين العام هو المستشار محمد نصير، وهو نائب رئيس مجلس الدولة، وشغل المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب طوال ثلاث سنوات سابقة وحتى تعيينه، وسبق له العمل بأقسام ومحاكم مجلس الدولة ومنها مستشارًا لوزارات الداخلية والخارجية والعدل بإدارة الفتوى بمجلس الدولة، وعضوًا بمحكمة القضاء الإداري.وكان نصير عضوًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية لوزارات الصحة والمالية والنقل وملحقاتها، وعضوًا بالمكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وعضوًا بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، وعضوًا بالأمانة العامة لمجلس الدولة.كما انتدب "نصير" لتدريس مادة القانون الإداري بكلية الشرطة اعتبارا من عام 2002 وحتى عام 2014، وشارك فى العديد من اللجان القومية، ومنها لجنة تقصى الحقائق الأولى ولجنة إعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، ولجنة وضع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية 2015.