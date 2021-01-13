التفتيش على 177 منشأة فى الأقصر خلال ديسمبر

قال عبده هاشم، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، إن المديرية قامت خلال شهر ديسمبر الماضي، في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة، بالتفتيش على 177 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 7 محاضر، كما تم عقد ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 89 منشأة، وإعادة التفتيش على 147 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 58 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ101 منشأة أخرى لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها.وأوضح مدير المديرية أنه تم بدء الدورات التدريبية على أساليب الزراعة الحديثة، وفك وتركيب الصوب الزراعية، وعمل دورة تدريبية أخري فى التفصيل والحياكة، وفى مجال التبريد والتكييف، كما تم عمل دورات تدريبية على مهن السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.كما تلقت المديرية 28 شكوى عمالية تمت تسوية اثنين منها وديًا، وإحالة 16 شكوى منها للمحكمة العمالية وجهات أخرى للاختصاص، و10 شكاوى أخرى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلاً عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 314 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.