رفع الجلسة العامة لمجلس النواب وعودة الانعقاد غدًا
الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:36 ص
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
رفع المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس.
وقال: «ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد غدًا الخميس فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا».
وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد، مضيفًا أن جلسة الغد ستكون مطولة لأن جدول أعمالها كبير.
وقال: «ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد غدًا الخميس فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا».
وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد، مضيفًا أن جلسة الغد ستكون مطولة لأن جدول أعمالها كبير.