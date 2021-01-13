رفع الجلسة العامة لمجلس النواب وعودة الانعقاد غدًا

رفع المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس.وقال: «ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد غدًا الخميس فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا».وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد، مضيفًا أن جلسة الغد ستكون مطولة لأن جدول أعمالها كبير.