تعيين 391 شابًا واستخراج 203 شهادات قياس مستوى المهارة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بتعيين 391 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغ عددهم 984 شابًا منهم 22 من ذوى الاحتياجات الخاصة.كما تم استخراج 203 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، منها شهادة لذوى القدرات، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، منها منحتا زواج بـ6 آلاف جنيه، و4 منح مواليد بـ8 آلاف جنيه، وعمل رعاية صحية لـ139 عاملاً وعاملة بإجمالى 70 ألفًا و33 جنيهًا.