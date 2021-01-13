بدء جلسة «النواب» العامة برئاسة الجبالي.. و«ساعة» مهلة الانضمام للجان

افتتحت منذ قليل أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس.وشكر الجبالي للنواب التزامهم بمعياد افتتاح أعمال الجلسة، ما يؤكد على التقاليد الراسخة ودلالة مصر الحديثة، ورسالة لكل العالم أن مصر بها برلمان قائم على أسس ديمقراطية وتقاليد البرلمانية الراسخة.وأضاف الجبالي، أنه طبقا للمادة 39 من لائحة المجلس، والتي تؤكد ضرورة انضمام كل عضو من أعضاء المجلس إلى لجنة نوعية مع جواز الانضمام إلى أخرى للاستفادة من كفاءته وقدراته في مجالها، تلاحظ للأمانة العامة للمجلس عدم انضمام عدد من النواب للجان العامة، وعليه وبعد رفع الجلسة العامة ولمدة ساعة ستكون هناك فرصة للنواب للانضمام إلى اللجان النوعية، وتقديم طلب للأمين العامة باللجنة التي يرغب الانضمام إليها العضو.وتابع: "أنه خلال تلك الساعة على كل نائب يرغب في تغير اللجنة النوعية التي سجل اسمه بها التقدم بطلب للأمين العام".