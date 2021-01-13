رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 يناير 2021 الموافق 29 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء جلسة «النواب» العامة برئاسة الجبالي.. و«ساعة» مهلة الانضمام للجان

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:25 ص
المستشار حنفي الجبالي
المستشار حنفي الجبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
طباعة
افتتحت منذ قليل أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، رئيس المجلس.

وشكر الجبالي للنواب التزامهم بمعياد افتتاح أعمال الجلسة، ما يؤكد على التقاليد الراسخة ودلالة مصر الحديثة، ورسالة لكل العالم أن مصر بها برلمان قائم على أسس ديمقراطية وتقاليد البرلمانية الراسخة.

وأضاف الجبالي، أنه طبقا للمادة 39 من لائحة المجلس، والتي تؤكد ضرورة انضمام كل عضو من أعضاء المجلس إلى لجنة نوعية مع جواز الانضمام إلى أخرى للاستفادة من كفاءته وقدراته في مجالها، تلاحظ للأمانة العامة للمجلس عدم انضمام عدد من النواب للجان العامة، وعليه وبعد رفع الجلسة العامة ولمدة ساعة ستكون هناك فرصة للنواب للانضمام إلى اللجان النوعية، وتقديم طلب للأمين العامة باللجنة التي يرغب الانضمام إليها العضو.

وتابع: "أنه خلال تلك الساعة على كل نائب يرغب في تغير اللجنة النوعية التي سجل اسمه بها التقدم بطلب للأمين العام".

موضوعات متعلقة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب وعودة الانعقاد غدًا

محمد الباز يكشف سر اتهام أيمن نور له بسرقة صفوت الشريف

إغلاق 25 ألف منشأة مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا في 17 محافظة

الصور

image description

أسيوط: تشغيل مشروعي صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبا

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

الأكثر قراءة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

إغلاق 25 ألف منشأة مخالفة لإجراءات مكافحة كورونا في 17 محافظة

حبس محمد قمصان مدعي السرطان 4 أيام على ذمة التحقيقات

محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

إنفوجراف

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تفشي إنفلونزا الطيور في مزرعة بمقاطعة جنوب اليابان

تدمير 43 مليون هكتار من الغابات الاستوائية المطيرة

الأشياء التي يجب أن تركز عليها العلامات التجارية في 2021

هونج كونج تدرس إغلاق مراكز التسوق مبكرا

أيام زمان

حسن البارودى نجم الظل الذى شارك فى 3 أعمال أجنبية

«تحية لحاكم البلاد على واحدة ونص».. هكذا منع سراج الدين سامية جمال من السفر

البطلة الأصلية لـ«العيال كبرت» مفاجأة.. غابت فتألقت نادية شكري

«تراهن زوجها والسعدني عليها وأجاز لها الأزهر دور هام بسبب سمعتها».. أسرار من حياة فايزة كمال

مقالات الرأي
ماجد حبته
شيشنق الأول.. وسليمان الملك
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الراعى الصالح الذى خرج إلينا من الجبال
منى رجب
الربيع الأمريكى يرتد إلى صانعيه
ثروت الخرباوي
هل صنع المسلمون تلمودًا لهم؟
المزيد

الثقافة

ثقافة الدقهلية تناقش «الإرهاب الخفي وسبل مواجهته»

«ثقافة الجيزة» تناقش دور الشرطة في تحقيق الأمن والأمان

«الأمثال الشعبية في البيئة البدوية» بثقافة مطروح

استكمال المرحلة الثانية من «صنايعية مصر» بالإسماعيلية