مسجل خطر يطعن مجند بالجيزة.. والنيابة تُصدر قرارًا

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقياقت؛ لتورطه في طعن مجند شرطه حاول ضبطه بسلاح أبيض.وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد إصابة مجند شرطة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، خلال ضبط مشتبه به، بدائرة قسم الجيزة.كشفت تحريات رجال المباحث أنه خلال مرور قوة تابعة لقسم شرطة الجيزة، لمتابعة الحالة الأمنية، تم الاشتباه في أحد الأشخاص، وخلال محاولة ضبطه، أشهر المشتبه به سلاحا أبيض، وطعن مجند شرطة، مما أسفر عن إصابته، وتم نقل المجند المصاب إلى المستشفى، وضبط المتهم، وأداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.