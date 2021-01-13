البيئة: حملة تفتيشية موسعة على المنشآت الصناعية ببلبيس

شاركت ياسمين فؤاد وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة بلبيس ومباحث البيئة إضافة إلى الرقابة على التموين فى تنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت العاملة بمجالات صناعية مختلفة بمنطقة بلبيس الشرقية.وتابعت وزيرة البيئة، أن التفتيش الموسع على عدد من المنشآت التى تعمل بمجالات مختلفة منها الكيماويات، الأحبار، البلاستيك، مستحضرات تجميل، المبيدات الحشرية، المنظفات، أسفر عن وجود عدة مخالفات بيئية وتحرير ٤ محاضر بناء على ما تم رصده من مخالفات.وأوضحت أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإغلاق (تشميع) المنشآت المخالفة من قبل مباحث البيئة، وجارى العرض على السلطة المختصة بما تم رصده من مخالفات.وتأتى الحملة فى إطار التعاون المشترك بين جهات الدولة المعنية للتأكد من التزام المنشآت بكافة الاشتراطات البيئية اللازمة، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية تزامنا مع مجابهة آثار الموجة الثانية من جائحة كورونا لحماية صحة العاملين بتلك المنشآت وصحة المواطنين بشكل عام.