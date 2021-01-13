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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية في سوريا وسقوط 23 قتيلا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:23 ص
غاره
غاره
منار أحمد
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع حصيلة الغارات التي شنتها فجر الأربعاء طائرات حربية إسرائيلية على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا إلى 23 قتيلا.

وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، أن سبعة عسكريين من الجيش السوري قتلوا، بالإضافة إلى 16 مقاتلا من فصائل إيرانية، كما أشار إلى أن تلك الغارات هي "الثانية من نوعها على سوريا خلال العام 2021 الجاري".

وفي التفاصيل، طالت الغارات الإسرائيلية مواقع ومستودعات ذخيرة وأسلحة لكل من الجيش وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والمليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء "فاطميون"، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال.

وبأكثر من 10 ضربات استهدفت إسرائيل مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة ومواقع أخرى في أطراف مدينة دير الزور، كما استهدفت بـ 6 ضربات مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في بادية البوكمال، وبضربتين اثنتين تمركزات ومواقع ومستودعات في بادية الميادين.

وخلف القصف الإسرائيلي الثاني من نوعه خلال العام 2021 الجاري، خسائر بشرية ومادية فادحة، وصلت إلى إصابة ومقتل ما يقارب الخمسين مقاتلا.

يذكر أن غارات مماثلة استهدفت أيضا في السادس من الشهر الجاري، كتيبة الرادار الواقعة غرب بلدة الدور بريف السويداء الغربي، وكتيبة "نجران" الواقعة شمال غرب السويداء عند الحدود الإدارية مع محافظة درعا، ومحيط الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة ومواقع أخرى على طريق دمشق - درعا، حيث تتواجد مليشيات موالية لإيران وحزب الله بالإضافة لقوات النظام والمليشيات الموالية له.

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