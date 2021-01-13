أحمد مجدي ضابط شرطة في «قصر النيل»

يستعد الفنان أحمد مجدي لتصوير دوره في مسلسل "قصر النيل" أمام النجمة دينا الشربيني، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشة MBC.ويجسد مجدي دور ضابط شرطة يحقق في جريمة قتل والتي يدور حولها محور أحداث العمل.مسلسل "قصر النيل" تدور في أحداثه في حقبة الستينيات، وتحمل طابع اجتماعي قائم على التشويق، حول أسرة مصرية تبحث عن ميراثها الذي يختفي في ظروف غامضة.المسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم في مقدمتهم الفنان صلاح عبدالله، محمود البزاوي، صبري فواز، ريهام عبدالغفور، أحمد مجدي، نبيل عيسى، أحمد خالد صالح، محمد حاتم، ناردين فرج، مريم الخشت، محمد محمود عبدالعزيز ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.