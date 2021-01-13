وزيرة الصحة تعقد اجتماعًا اليوم مع اللجنة العلمية لمكافحة كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، ستعقد اليوم اجتماعًا مع اللجنة العلمية لفيروس كورونا المستجد، لمتابعة آخر تطورات الفيروس، خاصة عقب ظهور سلالات جديدة في أوروبا.وأوضح المصدر أنه ستتم دراسة كل المستجدات الخاصة بتطور الفيروس، وإمكانية التصدي له ومدى تحوره.وكانت وزيرة الصحة والسكان قد أعلنت أن هناك تحورات كثيرة لفيروس كورونا المستجد، تحدث في جسم الإنسان المصاب وتختلف من مصاب إلى آخر، مشيرة إلى أنها لا تؤثر على فاعلية اللقاح الذى سيتم توفيره فى مصر خلال الفترة المقبلة.