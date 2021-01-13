براءة هند الحناوى من تعريض حياة ابنتها لينا الفيشاوى للخطر

قضت محكمة جنح المقطم، اليوم الأربعاء، ببراءة هند الحناوي، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، في الدعوى التي تتهمها بتعريض حياة ابنتها «لينا الفيشاوي» للخطر.وتقدم الفيشاوي ببلاغ للنيابة العامة ضد طليقته هند الحناوي يتهمها فيه بتعريض حياة «لينا» للخطر، عن طريق نشر صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وباشرت النيابة التحقيق فيه، ثم أمرت بإحالة «الحناوي» للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح.ونظرت محكمة الجنح القضية، واستمعت للمحامي شعبان سعيد، دفاع الحناوي، والذي أبدى عدة دفوع منها انتفاء أركان الجريمة.