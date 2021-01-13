«الصحة»: «العمليات المركزية» تتابع المستجدات مع 27 غرفة فرعية

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تتابع مستجدات فيروس كورونا في المحافظات من خلال غرفة الأزمات المركزية التي دشنتها بديوان الوزارة لمتابعة جائحة فيروس كورونا، موضحا أن هذه الغرفة تتابع مع 27 غرفة فرعية بالمحافظات.وأوضحت الوزارة أن الغرفة أصبحت منوطة لمتابعة نقص المستلزمات الطبية في كافة المستشفيات بجميع المحافظات، مشيرة إلى أنه يتم الآن متابعة كافة النواقص سواء في أدوية البروتوكولات الطبية المستخدمة في علاج مرضى فيروس كورونا.وأشارت الى أنه حتى الآن لا يوجد نقص في الأدوية المستخدمة في البروتوكولات الطبية ويتم متابعة مخزونات الأكسجين أولا بأول.