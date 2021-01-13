إدراج 158 متظلما في معاينات الوحدات السكنية بالكيلو 4

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، استبعاد 159 متقدما نهائيًا في تظلمات الوحدات السكنية بالكيلو 4 لوجود أملاك لديهم للذين تقدموا على 82 وحدة سكنية بمساحة 65 م2، وذلك بعد إجراء التحريات اللازمة من قبل إدارة الإسكان بمجلس المدينة والأجهزة المعنية.وأكد جاب الله بأن المتسبعدين 159 متقدما، تبين عدم أحقيتهم في التظلمات بعد عمل التحريات، وثبت وجود أملاك لديهم مثل (عداد كهرباء، عداد مياه، أملاك، شهر عقارى، إيرادات، ابنى بيتك، ضرائب عقارية، أقامة).وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح بأنه سيتم إدراج 158 متقدما أثبت التظلمات عدم وجود أملاك لديهم وسيتم دمجهم مع المتقدمين لعمل تشكيل لجنة للبدء في المعاينات على الطبيعة في شهر فبراير القادم.