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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس «مياه القناة»: التعامل مع 9 كسور مفاجئة في وقت قياسي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:13 ص
كسر خط مياه
كسر خط مياه
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن العاملين تعاملوا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها في وقت قياسي، وأنه أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأكد رئيس مياه القناة، الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه قطر 12 بوصة خلف كافيتريا الريس، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 6 بوصة أمام مدرسة عمر بن الخطاب، وإصلاح كسر بخط قطر 4 بوصة أمام مبنى الكنيسة، كما تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط قطر 6 بوصة بعزبة الغطوس، إصلاح كسر بخط 4 بوصة اسبستوس بعزبة العمال، كما تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه قطر واحد ونصف بوصه بتل البلد، وإصلاح كسر بالخط المغذى لمحطة صرف صحى المجمع الإسلامى، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 2 بوصة للعمارة رقم 23 بعمارات مبارك بالمستقبل، كما تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط طرد قطر 12 بوصة وبعمق 2 متر بقرية أم خلف.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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