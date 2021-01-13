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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة عميد «علوم المنوفية» بكورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 11:12 ص
الدكتور عادل نصار
الدكتور عادل نصار
ولاء القاضى
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أعلن الدكتور عادل نصار، عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب تدهور حالته وظهور بعض الأعراض، مما أكدته الفحوصات الطبية الخاصه به، وعلى الفور تم نقله لقسم العزل بمستشفيات جامعة المنوفية.

وطمأن نصار كافة زملائه وطلابه على حالته الصحية، وقدم الشكر على مئات الرسائل، التي وصلت له لطمئنة على حالته الصحية، مشيرًا إلى استقرار الحالة الصحية، فيما سادت حالة من الحزن بين أساتذة وطلاب جامعة المنوفية، بعد تردد أنباء عن إصابة نصار، لما يتمتع به من علاقات إنسانية مع الجميع، داعين الله أن يتم شفاؤه عليه وعلى المصابين، وأن يعود لممارسة عمله في أقرب توقيت.

وأكد الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية، أن حالتة الصحية مستقرة وفي تحسن، وأنه الأن متواجد داخل جناح العزل الطبي للمصابين بفيروس كورونا المستجد، للخضوع لبرنامج علاجي طبقًا للبروتوكول المعتمد من وزارة الصحة، وتحت إشراف أطباء كلية الطب ومستشفيات الجامعة.

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