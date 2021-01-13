هل يلجأ مستخدموا «واتس أب» إلى «تيلجرام»؟

سجل تطبيق "تليجرام" ارتفاعا ضخما في عدد مستخدميه بنسبة تصل لـ 500٪، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.وقالت الصحيفة، إن تليجرام شهد ارتفاعا مستخدميه خلال الـ 72 ساعة الماضية، بانضمام ما يصل لـ 25 مليون مستخدم جديد، من استخدام واتساب.ونقلت الصحيفة تصريحات عن "بافل ديورفو"، للشركة المديرة التنفيذي الرئيس لتطبيق تليجرام، أكد خلالها أنه بذلك يكون قد ارتفع عدد المستخدمين لتطبيق المراسلات الفورية إلى 500 مليون مستخدم، بعد انضمام شريحة كبيرة من مستخدمي واتساب.