بعد اجتماع «النواب».. من أبرز الجمهوريين الداعمين لمساءلة ترامب؟

بدأ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، التصويت على مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بتهمة التحريض على العنف، وأعلن العديد من نواب الحزب الجمهوري دعمهم لمحاكمة ترامب برلمانيا أو ما يعرف بإجراءات المساءلة.وفى الوقت الذى يتوقع أن تعارض الغالبية العظمى من النواب الجمهوريين تلك الخطوة، إلا أن مصادر جمهورية أفادت بتوقع تصويت ما بين 10 إلى 20 نائبا جمهوريا على المساءلة البرلمانية، بحسب ما أفادت شبكة "سي إن إن"، اليوم، مشيرة إلى أنه يرجح ارتفاع تلك الأرقام مع خروج بعض من أبرز الأصوات الجمهورية في وقت سابق تأييدا للمساءلة، ومن بين هؤلاء الجمهوريين.- النائبة ليز تشينيأعلنت النائبة ليز تشيني، التي تتولى منصبا رفيعا في قيادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب، أنها ستصوت لصالح مساءلة ترامب، وقالت في بيان لها "إن ترامب استدعى هذا الحشد، وألهب شعلة هذا الهجوم على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير، أكد تأييدها للمساءلة".ويأخذ موقف تشيني أهمية في أوساط الحزب ومؤيديه، خاصة أنها رئيسة تجمع النواب الجمهوريين، فضلا عن أنها ابنة ديك تشيني، النائب الجمهوري السابق للرئيس جورج دبليو بوش.كما أعلن كل من جون كاتكو، وآدم كينزينجر، وفريد ابتون من الحزب الجمهوري حتى الان تأييدهم لصالح تلك الخطوة، فيما دعا عدد من نواب الحزب الجمهوري تشيني للاستقالة بعد دعمها محاكمة ترامب برلمانيا.كما أعلن زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، في وقت سابق، أنه سعيد بتوجه الديمقراطيين لعزل الرئيس، مضيفا أنه أبلغ مساعديه أنه يعتقد أن ترامب ارتكب مخالفات تستوجب عزله، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.وعلى الرغم من إعلان نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في رسالة وجهها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، رفضه تفعيل التعديل 25 من الدستور الذي يؤدي إلى عزل ترامب، صوت مجلس النواب اليوم الأربعاء، بإجماع 220 صوتا على مشروع يدعو بنس إلى تفعيل تلك المادة.